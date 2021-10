Jusqu'à 2 To de stockage sur l'iPhone 14 ?

Vous prendrez bien une bonne grosse rumeur qui tache pour attaquer le week-end ? Apple pourrait à nouveau doubler la quantité de stockage maximale proposée sur l'iPhone l'année prochaine, selon le site chinois MyDrivers . Cette année, l'iPhone 13 Pro est le premier smartphone d'Apple à pouvoir monter à 1 To, trois ans après l'iPhone XS qui était le premier à passer à 512 Go. L'iPhone 14 pourrait donc être décliné avec une version de 2 To, MyDrivers précisant que cela se ferait grâce à de la mémoire QLC.Ce nouveau bruit de couloir est à prendre avec des pincettes. La mémoire QLC est plus capacitaire et moins chère mais aussi moins performante et fiable que la mémoire TLC : ce n'est pas le genre de compromis auquel Apple nous a habitués sur l'iPhone, d'autant moins sur des modèles Pro spécialisés en photo et vidéo qui pourraient fortement solliciter le stockage. Le calendrier semble également serré, Apple attendant généralement deux ou trois ans avant de passer un nouveau palier.