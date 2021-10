Le MacBook Pro M1X lancé en novembre ?

La commercialisation des nouveaux MacBook Pro haut de gamme serait prévue pour le mois de novembre, à en croire les sources de Mark Gurman dans sa newsletter hebdomadaire publiée sur Bloomberg . Le journaliste précise que la puce utilisée portera bien le nom d'Apple M1X et qu'il y aura deux options graphiques, avec 16 ou 32 coeurs. Le processeur devrait être identique sur les modèles 14" et 16", avec 10 coeurs dont 8 pour les performances et 2 pour les économies d'énergie.Mark Gurman ne sait pas quand la conférence de présentation se tiendra — elle devrait à nouveau être virtuelle — mais rappelle que l'événement d'automne d'Apple a souvent lieu en octobre. Si c'est bien le cas, il pourrait donc y avoir quelques semaines de décalage entre l'annonce et les premières livraisons. Mark Gurman se montre moins optimiste pour le Mac mini M1X, évoquant un lancement qui pourrait être plus tardif.

Concept par Antonio De Rosa

Rappelons que c'est une refonte majeure à laquelle nous nous attendons pour le MacBook Pro. Il est question d'un changement de design pour un châssis plus plat et angulaire, de la suppression de la Touch Bar, du retour d'une connectique un peu plus variée (MagSafe, HDMI, lecteur de cartes SD), ou encore d'écrans Mini-LED à la résolution accrue alors que le petit modèle passerait d'une diagonale de 13,3" à 14". En attendant l'arrivée des nouveaux modèles, il est vivement déconseillé d'investir dans un des modèles encore équipé d'un processeur Intel.