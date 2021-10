L'Apple Watch Series 7 en précommande ce vendredi

Après les rumeurs de la semaine dernière, c'est désormais officiel : Apple a publié un communiqué de presse pour annoncer le lancement des précommandes de l'Apple Watch Series 7 sur l'Apple Store ce vendredi 8 octobre à 14 heures. Les premières livraisons auront lieu une semaine plus tard, le vendredi 15 octobre. L'Apple Watch Series 7 avait été présentée en même temps que l'iPhone 13 le mois dernier mais Apple n'avait alors pas donné de date de sortie, promettant une commercialisation durant l'automne mais sans plus de précisions.La grande nouveauté de l'Apple Watch Series 7 se situe au niveau de l'écran, avec l'intégration de dalles aux marges réduites et un châssis légèrement plus grand (41 et 45 mm au lieu de 40 et 44 mm jusqu'ici) pour gagner près de 20% d'affichage supplémentaire. Il y a d'autres améliorations, comme une meilleure résistance aux chutes ou une recharge USB-C plus rapide, mais pas de nouveautés sur le front des capteurs de santé.