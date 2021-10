L'iPhone 13 Pro serait plus coûteux à produire que selon prédécesseur, selon l'analyse détaillée de TechInsights . Plus précisément, il coûterait 570 dollars à Apple dans sa version mmWave avec 256 Go de stockage, contre 548,50 dollars pour l'iPhone 12 Pro équivalent de l'année dernière. Cette hausse serait principalement due au processeur Apple A15, au prix du stockage, à l'écran et à une hausse du coût de l'acier du châssis.Les tarifs de cette année étant identiques à ceux de l'année dernière, Apple baisserait donc légèrement sa marge brute pour encaisser les hausses de coût dues à la pénurie de composants . Apparues avec la pandémie de Covid-19, ces difficultés touchent tous les fabricants de produits électroniques et les hausses devraient se poursuivre l'année prochaine, ce qui pourrait conduire à des augmentations de prix et/ou des fiches techniques moins ambitieuses que prévu sur certains produits.