Apple Watch Series 7 : des stocks limités au lancement

Près d'un mois après sa présentation , Apple a hier annoncé le calendrier de lancement de l'Apple Watch Series 7 : les précommandes seront ouvertes ce vendredi 8 octobre à 14 heures et les premières livraisons auront lieu une semaine plus tard, le vendredi 15 octobre.Avant même la présentation de la montre, les rumeurs s'étaient montrées pessimistes au sujet de la production : Apple aurait rencontré un problème dans l'assemblage des nouveaux modèles cet été, et plusieurs observateurs avaient prévenu qu'il faudrait s'attendre à des retards. Apple a tout de même dévoilé l'Apple Watch Series 7 en même temps que l'iPhone 13 au début du mois de septembre, mais avec décalage de trois semaines pour sa commercialisation effective.Ce lancement différé permettra-t-il à Apple de remplumer ses stocks ? Pas sûr : selon Jon Prosser sur Front Page Tech , les quantités disponibles seraient encore très limitées au lancement. Si le succès est au rendez-vous pour ces nouveaux modèles, les délais pourraient très rapidement s'envoler suite au lancement des précommandes cette semaine. Vous voilà donc prévenus : si vous comptez faire partie des premiers à recevoir votre exemplaire, il vous faudra être réactif dès la réouverture de la boutique en ligne d'Apple ce vendredi à 14 heures.