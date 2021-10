Apple Car : Apple cherche un spécialiste des radars

Apple est à la recherche d'un ingénieur spécialisé dans les radars pour rejoindre son équipe responsable des capteurs au sein du Special Projects Group (SPG), cette division responsable du projet Titan qui est le nom de code des initiatives automobiles d'Apple. Dans son offre d'emploi , Apple explique que la nouvelle recrue devra avoir de l'expérience en robotique et en automatisation, l'analyse de signaux et la mise au point de tests en vue d'une production de masse (Apple évoque plus de 100 000 unités par an).Le projet de voiture autonome d'Apple fait parler de lui depuis 2014 et on sait que l'élaboration d'un véhicule est un travail de très longue haleine. Cette aventure aurait connu de nombreuses péripéties, la dernière en date étant le départ chez Ford de son plus haut responsable, quelques mois après l'échec des négociations avec Hyundai . Les rumeurs n'évoquent pas de lancement avant 2026 et nous devons pour l'instant nous contenter des bribes d'informations qu'Apple ne peut garder secrètes : cette nouvelle offre d'emploi rejoint la longue liste des indices nous prouvant qu'Apple continue de travailler sur un véhicule autonome, mais il faudra encore être (très) patient pour espérer avoir une présentation officielle.