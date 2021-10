Nouveau firmware avec Localiser pour les AirPods

Apple a hier soir lancé une nouvelle version du logiciel interne des AirPods : tous les modèles passent au firmware 4A400 ! Jusqu'ici, les AirPods 2 et Pro en étaient à la version 3E751 , alors que les AirPods Max étaient équipés de la version 3E756 . La nouvelle numérotation laisse supposer des améliorations significatives, et c'est bien le cas pour les AirPods Pro et les AirPods Max qui gagnent la compatibilité avec le réseau Localiser qui permet de retrouver ses écouteurs ou son casque à distance ou à proximité, y compris avec la fonctionnalité de localisation précise que l'on connaît sur les AirTags. Il est également possible de leur faire émettre un son pour mieux les repérer.

Via MacRumors

Comme pour les précédentes mises à jour des AirPods, il n'est malheureusement pas possible d'installer manuellement ce nouveau firmware : la nouvelle version doit normalement s'installer automatiquement lorsque les écouteurs sont en charge dans leur boîtier ou lorsque le casque est connecté à un appareil iOS. Pour connaître la version du firmware de vos AirPods, rendez-vous dans l'application Réglages, puis cliquez sur Général > Informations > AirPods de [...].