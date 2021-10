L'étrange rumeur d'écran OLED pour l'iPad Pro

L'iPad Air n'aura peut-être pas droit à un écran OLED de sitôt, mais l'iPad Pro pourrait bien adopter cette technologie en 2023 ou 2024, selon The Elec . Le site coréen n'en démord pas : Apple abandonnerait bien la technologie Mini-LED dans les deux ou trois prochaines années, pour adopter des dalles OLED avec contrôleur LTPO. Samsung devrait adapter sa chaîne de production pour la conception de dalles avec deux couches émissives, ce qui permettrait d'améliorer à la fois la luminosité et la durée de vie de l'écran.

Le système de Mini-LED de l'iPad Pro 12,9"

Cette rumeur va à contre-courant : il paraissait jusqu'ici admis qu'Apple avait choisi la technologie Mini-LED pour apporter les fameux "vrais noirs" à l'iPad Pro tout en évitant le phénomène de rémanence propre aux dalles OLED, qui peuvent s'abimer en cas d'affichage fixe prolongé. La rémanence des écrans OLED ne pose pas de problème sur un iPhone, mais le risque est sensiblement accru sur un iPad utilisé professionnellement. Il est possible que Samsung parvienne à éviter ce phénomène avec une future génération de dalles OLED, mais ces travaux ne sont pas publics et les allégations de The Elec sont donc à prendre avec des pincettes pour le moment.En attendant une hypothétique bascule sur la technologie OLED, l'iPad Pro 11" pourrait à son tour passer au Mini-LED en 2022 , selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Il y a quelques mois, Apple avait expliqué que l'absence de Mini-LED sur le petit modèle d'iPad Pro était avant tout une question de poids et non de coût.