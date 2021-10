Une décoloration d'écran sous la pression sur certains iPad mini 6 ?

Certains utilisateurs d'iPad mini 6 rencontrent un problème inhabituel avec l'écran de leur nouvelle tablette : une distorsion et une décoloration de l'écran sous la pression du doigt. Le phénomène est plus visible en mode sombre, ou en tout cas sur une interface foncée, avec la tablette en orientation portrait : la déformation n'apparaît pas avec un simple toucher, mais il ne faut visiblement pas presser de manière déraisonnable pour la voir apparaître, comme vous pouvez le découvrir sur la vidéo ci-dessous.Les premières plaintes sont apparues sur Reddit . Il y a plusieurs témoignages d'utilisateurs concernés, mais tout le monde n'est pas touché par ce problème. Il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit seulement d'une série défectueuse ou d'un défaut plus vaste ; ce sera une nouvelle affaire à suivre de près après celle du défilement décalé