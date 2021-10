Apple Pay : l'UE veut forcer Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone

On savait Apple sous le coup d'une enquête de la Commission européenne pour ses pratiques relatives à Apple Pay, et plus largement pour l'accès restreint à la puce NFC de l'iPhone qui pourrait représenter une entrave aux règles de concurrence de l'Union européenne. Un peu plus d'un an plus tard, on apprend aujourd'hui par le biais de Reuters que le régulateur européen s'apprête à officiellement accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles. La rédaction des objections formulées à l'encontre d'Apple est un processus long qui devrait nous mener à l'année prochaine.Outre l'amende réglementaire, l'aboutissement de cette procédure pourrait contraindre Apple à ouvrir la puce NFC de l'iPhone et de l'Apple Watch. Les banques et services de paiement concurrents n'auraient ainsi plus besoin d'un accord avec Apple pour utiliser ses produits dans le cadre de paiements sans contact, et Apple ne pourrait également plus imposer sa commission sur les paiements. L'ouverture de la puce NFC pourrait également bénéficier aux réseaux de transport, aux hôtels et émetteurs de badges en tous genres.