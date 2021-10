iOS 15.1 active le ProRes sur l'iPhone 13 Pro

Apple a envoyé aux développeurs une troisième version bêta d'iOS 15.1 hier soir. Cette nouvelle mouture apporte une nouveauté majeure pour les utilisateurs d'iPhone 13 Pro et d'iPhone 13 Pro Max : la prise en charge du format vidéo ProRes. C'est une fonctionnalité spécifique des derniers smartphones haut de gamme d'Apple, annoncée le mois dernier mais pas disponible tout de suite . Ce codec de très haute qualité est destiné à une utilisation en post-production, pour les professionnels de la vidéo.

Capture via MacRumors

La prise en charge du ProRes sur l'iPhone 13 Pro est limitée à la HD sur les modèles de 128 Go, alors que les modèles plus capacitaires peuvent bien enregistrer en 4K à 30 i/s. Le réglage, désactivé par défaut, se trouve dans Réglages > Appareil photo > Formats > Apple ProRes. Apple indique que ce format pèse environ 1,7 Go par minute en HD ou 6 Go par minute pour un film réalisé en 4K.La version bêta d'iOS 15.1 est réservée aux développeurs. Le déploiement de la version finale de cette mise à jour, qui a également la particularité de réactiver la fonctionnalité SharePlay , est attendu pour le grand public d'ici la fin du mois.