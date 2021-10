CarPlay voudrait intégrer les contrôles de la voiture

Disponible chez de très nombreux fabricants automobiles, CarPlay est la version embarquée d'iOS pour les véhicules : une fois connecté à la voiture, l'iPhone profite de l'écran du tableau de bord pour afficher ses propres applications. Aujourd'hui, CarPlay est essentiellement utilisé pour la navigation, la communication et l'écoute de musique, mais il ne peut pas se substituer au système interne des véhicules qu'il ne fait que compléter. Il est en effet impossible d'accéder aux réglages de la voiture avec CarPlay : pour régler la climatisation par exemple, il faut obligatoirement revenir à l'interface du constructeur.C'est ce qu'Apple voudrait changer avec son projet "IronHeart", nous indique Mark Gurman sur Bloomberg Cette nouvelle initiative représenterait un challenge majeur : obtenir l'aval et la coopération des fabricants, pas forcément enthousiastes à l'idée de perdre encore un peu plus le contrôle de l'interface de leurs véhicules.Selon Mark Gurman, Apple ne se fixerait pas de limites quant aux réglages qui seraient accessibles via CarPlay : l'objectif serait d'intégrer le plus d'éléments possible et contrôler l'intégralité de la voiture, pour éviter le passage d'une interface à l'autre et offrir une expérience globale d'un niveau supérieur, sans oublier intégration à l'assistant vocal Siri. Ce nouveau projet n'en serait qu'à ses débuts et son aboutissement devrait largement dépendre de la réaction des constructeurs automobiles.