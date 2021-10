Apple Pay est disponible chez Shine

Un nouveau partenaire rejoint la longue liste des établissements bancaires prenant en charge Apple Pay en France, ont repéré nos confrères de iGeneration : il s'agit de Shine , une filiale de la Société Générale qui est spécialisée dans les comptes professionnels pour les petites entreprises, professions libérales et indépendants, avec des outils spécifiques pour la comptabilité et la facturation.Apple a multiplié les partenariats avec les différentes banques françaises ces dernières années et les nouvelles annonces se font désormais au compte-gouttes. Il faut dire qu'il n'y a plus grand monde à séduire : l'année dernière, Apple avait annoncé son objectif d'être compatible avec 99% des cartes de paiement françaises avant 2021.