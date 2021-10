Apple Watch Series 7 : Apple Store fermé, lancement des précommandes à 14h

Mise à jour 14:03 :

C'est parti (lire : L'Apple Watch Series 7 en précommande).

Nous y voilà à nouveau ! Trois semaines après celles de l'iPhone 13, ce sera au tour des précommandes de l'Apple Watch Series 7 d'être lancées ce vendredi 8 octobre à 14 heures. Pour préparer sa boutique en ligne pour l'occasion, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne qui rouvrira pile pour le lancement des précommandes en début d'après-midi avec de premières livraisons attendues vendredi prochain, le 15 octobre.Apple a rencontré des difficultés de production pour son nouveau modèle d'Apple Watch cet été et c'est pour cela que nous assistons à un lancement différé de celui de l'iPhone. Il faut s'attendre à des stocks plus limités que d'habitude et des délais qui seront susceptibles de s'allonger rapidement sur les modèles les plus populaires. Les tarifs débuteront à 429 €, comme pour l'Apple Watch Series 6 qui prend officiellement sa retraite aujourd'hui.