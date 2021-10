Batterie : l'écran ProMotion avantage l'iPhone 13 Pro

L'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro ont des dimensions identiques mais les deux smartphones n'embarquent pas les mêmes batteries . L'iPhone 13 est en effet équipé d'une batterie plus importante que le modèle Pro, à 12,41 Wh au lieu de 11,97 Wh, soit 4% de plus. Pourtant, Apple promet une meilleur autonomie sur le modèle Pro : jusqu'à 22 heures de lecture vidéo, contre 19 heures sur le modèle classique.Comment obtenir plus d'autonomie sur le modèle Pro avec une batterie légèrement plus petite ? La réponse se trouve du côté de l'écran ProMotion : on pourrait croire que le passage à une dalle de 120 Hz ferait perdre de l'autonomie, mais la technologie ProMotion permet à l'écran de réduire considérablement son taux de rafraichissement en cas d'affichage fixe. Si l'écran de l'iPhone 13 Pro est donc capable de monter à 120 Hz pour des animations plus fluides, il est également capable de descendre à seulement 10 Hz pour un affichage fixe alors que l'iPhone 13 reste constamment bloqué à 60 Hz.Pour la lecture de vidéos à 24 Hz, l'iPhone 13 Pro tire donc son épingle du jeu et bat l'iPhone 13 malgré une batterie moins capacitaire. Pour un usage mixte de la vie de tous les jours, PhoneBuff a réalisé un intéressant test où il compare l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro sur diverses applications avec des bras robotisés permettant d'obtenir exactement les mêmes interactions sur les deux téléphones. Le résultat est à l'avantage de l'iPhone 13 Pro, mais avec une différence minime entre les deux modèles : il n'y a au final que 9 minutes d'écart (9h42 pour l'iPhone 13 et 9h51 pour l'iPhone 13 Pro).Ce test est une excellente nouvelle pour la technologie ProMotion : elle ne fait pas perdre d'autonomie et permet même d'en gagner, même si les gains sont différents selon les usages et que ce ne sera pas réellement un argument de vente pour les modèles Pro. L'autonomie de l'iPhone 13 Pro reste en tout cas légèrement devant celle de l'iPhone 13 malgré une batterie plus petite, et ce sera un argument pour l'intégration d'écrans ProMotion à d'autres produits d'Apple à l'avenir (coucou, le Mac).