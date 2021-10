Procès Epic Games : Apple fait appel de la décision

À l'issue du procès qui opposait Apple à Epic Games, la juge Yvonne Gonzalez Rogers avait rendu un verdict largement à la faveur d'Apple, estimant qu'il n'était pas possible en l'état de conclure qu'Apple était en situation de monopole selon les lois anti-trust de Californie et des États-Unis. Pas question donc de forcer Apple à ouvrir sa boutique d'applications aux méthodes de paiement alternatives comme le réclamait Epic Games. En revanche, Apple a bien été jugée coupable d'une pratique anti-concurrentielle en interdisant aux éditeurs de mettre un lien dans leurs applications vers d'autres méthodes de paiement externes à l'application, et l'injonction permanente de la juge Yvonne Gonzalez Rogers exige que cette clause soit supprimée aux États-Unis avant le 9 décembre.

Apple s'était déclarée globalement satisfaite des conclusions de la juge, mais cela ne l'empêche pas de vouloir éviter d'avoir à retirer la clause litigieuse. Apple vient ainsi de faire appel de cette décision, ce qui a pour effet de suspendre l'injonction permanente. Apple explique vouloir collaborer avec la justice pour trouverqui rendra l'injonction inutile. La suite au prochain épisode...