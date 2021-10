Apple Watch Series 7 : des délais jusqu'à fin novembre

Suite au lancement des précommandes de l'Apple Watch Series 7 vendredi dernier, les délais des différents modèles se sont très rapidement envolés sur l'Apple Store . Il y a désormais jusqu'à cinq semaines d'attente sur les modèles en aluminium, un mois sur les modèles en acier et même six semaines pour les modèles en titane qui nécessitent de patienter jusqu'à la fin du mois de novembre. Quelques références de modèles en aluminium sont disponibles sans attente, mais c'est plus l'exception que la règle.Les rumeurs avaient prévenu : Apple a rencontré des difficultés de production cet été et le lancement trois semaines après l'iPhone 13 n'a pas suffi pour remplumer les stocks. Selon le modèle choisi, il faudra donc attendre le temps qu'Apple parvienne à rattraper son retard de production. Il est possible de gagner un peu de temps en passant chez Amazon , qui affiche des délais un peu plus restreints (il faut ajouter l'Apple Watch souhaitée au panier pour obtenir la date d'expédition) sur de nombreux modèles, mais il y aura tout de même plusieurs semaines d'attente dans la plupart des cas.