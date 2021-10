Dans la foulée d'iOS 15.0.2 qui corrige de multiples petits bugs de jeunesse d'iOS 15, Apple a mis en ligne une petite mise à jour destinée à l'Apple Watch : watchOS 8.0.1 est de sortie ce soir. Le programme est plus maigre que sur iOS : Apple n'indique que des corrections concernant l'Apple Watch Series 3, avec un bug qui empêchait l'affichage de la barre de progression lors d'une mise à jour et l'absence de certains réglages d'accessibilité.Il est probable qu'Apple ait profité de cette mise à jour pour corriger d'autres bugs, mais cela n'est pas précisé. watchOS 8.0.1 n'est en tout cas pas réservé à l'Apple Watch Series 3 et est bien disponible pour les montres plus récentes. Comme d'habitude, vous trouverez cette nouvelle version sur l'application Apple Watch de votre iPhone, dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.