Un iPhone modifié pour intégrer un port USB-C

Le tout premier iPhone doté d'un port USB-C ne vient pas d'Apple mais d'un étudiant en robotique qui a passé près de six mois à modifier un modèle existant pour lui retirer son port Lightning et intégrer un port USB-C à la place. Pour réaliser cette bidouille de haute volée, Ken Pillonel a créé des pièces sur mesure dont il ne donne pas encore tous les détails. L'iPhone est en tout cas capable de charger avec le même câble USB-C que le Mac, et il peut également transférer des données.Apple ne veut pas abandonner le connecteur Lightning de l'iPhone alors que ce standard est présent sur le Mac ainsi que sur les iPad à l'exception du modèle d'entrée de gamme. Une future loi européenne pourrait bientôt l'obliger à basculer sur ce format, mais Apple pourrait contourner la législation en commercialisant un modèle d'iPhone dépourvu de tout connecteur et se rechargeant uniquement via MagSafe ; rien n'est certain pour le moment.