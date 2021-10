MacBook Pro 16'' : la pénurie s'accentue

Les stocks du MacBook Pro 16" sont de plus en plus tendus. Il y a désormais deux à trois semaines d'attente pour un modèle standard sur l'Apple Store et les délais glissent même à plus d'un mois en cas de personnalisation. Il n'y a pratiquement plus le moindre stock dans les boutiques physiques d'Apple que cela soit en France ou à l'international, y compris aux États-Unis. Et du côté du chargeur de 96 W , il faut toujours patienter deux à trois mois avant l'expédition...Un mois après l'événement de rentrée d'Apple, la tenue d'un second Apple Event pourrait être annoncée d'un jour à l'autre. Les MacBook Pro 14" et 16" M1X , avec leur design remanié, leur écran Mini-LED, leur connectique plus riche (MagSafe, HDMI, lecteur de cartes SD) et leur clavier sans Touch Bar, pourraient arriver en rayon dans le courant du mois de novembre.