Un redesign à venir pour l'Apple TV ?

La prochaine génération d'Apple TV inaugurerait un nouveau design, à en croire les sources du site iDropNews . Pour cette refonte qui pourrait sortir en 2022, Apple s'inspirerait du design du prochain Mac mini avec des tranches métalliques et un dos en plexiglas. Plus plat et plus fin, ce nouveau boîtier rappellerait aussi le design des premières générations d'Apple TV, en plus petit bien sûr.

L'Apple TV 4K de 2021 et sa nouvelle télécommande

L'Apple TV de première génération, en 2007

Ce nouveau design accompagnerait-il de nouvelles fonctions ? iDropNews n'en dit pas plus. On peut bien évidemment imaginer l'intégration d'un processeur bien plus puissant que la puce Apple A12 actuelle, dans l'objectif de faire décoller le jeu vidéo sur Apple Arcade. Il y a déjà eu des rumeurs à ce sujet , mais sans matérialisation jusqu'ici. Voilà en tout cas un bruit de couloir à prendre avec des pincettes, iDropNews n'étant pas un habitué du domaine.