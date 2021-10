Apple organisera un Apple Event le 18 octobre !

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl — Greg Joswiak (@gregjoz) October 12, 2021

Le dernier Apple Event de l'année aura lieu le lundi 18 octobre à 19 heures ! Apple vient d'envoyer les invitations virtuelles pour ce nouvel événement, qui portera pour nomque l'on pourrait traduire par. Entre le visuel et le tweet de Greg Joswiak, qui annonce que, il sera question de puissance et de vitesse et donc de l'avenir du projet Apple Silicon avec les tant attendus MacBook Pro 14" et 16" M1X et peut-être le nouveau Mac mini haut de gamme . On devrait également y apprendre la date de sortie de macOS Monterey Si on en croit les rumeurs, les nouveaux MacBook Pro devraient présenter un nouveau châssis plus plat et angulaire, un écran Mini-LED, une connectique plus riche (MagSafe, HDMI, lecteur de cartes SD) et les touches de fonction devraient faire leur retour à la place de la Touch Bar. Le Mac mini devrait également changer de design , plus fin et avec un dos en verre. La puce Apple M1X serait dotée de 10 coeurs, dont 8 dédiés aux performances et 2 aux économies d'énergie, contre 4 pour les performances et 4 pour les économies d'énergie sur la puce Apple M1. Il y aurait deux options graphiques, avec 16 ou 32 coeurs au lieu de 8 coeurs pour la puce Apple M1.Rendez-vous donc lundi prochain à 19 heures pour cette nouvelle présentation qui aura une fois de plus lieu sans public. Comme à notre habitude, nous serons sur le pont pour vous permettre de suivre l'événement en direct et en français, alors que la présentation sera bien sûr diffusée en direct sur le site d'Apple.