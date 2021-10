Quelques détails sur les prochains MacBook Pro

Apple l'a officialisé hier soir, c'est ce lundi 18 octobre que nous pourrons découvrir la nouvelle génération de MacBook Pro. Après les modèles d'entrée de gamme l'année dernière, ce sera cette fois le tour des modèles haut de gamme, ceux qui intègrent encore des processeurs Intel. Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt ainsi que le MacBook Pro 16" s'apprêtent à recevoir une mise à jour d'envergure avec un design remanié et de nombreuses évolutions de la fiche technique.À quelques jours de la conférence, le fuiteur @dylandkt nous donne toute une série d'indiscrétions sur ces futurs modèles. Beaucoup des évolutions annoncées sont déjà connues , mais il y a aussi du neuf. Il y aurait donc un nouveau châssis avec des bordures réduites pour les écrans, sans logo sous ceux-ci. Le petit modèle passerait de 13,3" à 14" et le grand serait toujours de 16". Apple utiliserait les dalles Mini-LED, @dylandkt précisant que les 120 Hz (technologie ProMotion) auraient été testés mais sans certitude sur leur intégration finale. La Touch Bar serait bien supprimée, et une connectique plus riche ferait son apparition avec le retour de MagSafe, d'un port HDMI et d'un lecteur de cartes SD. La webcam monterait à 1080p, il y aurait un nouveau chargeur, et les modèles de base intégreraient 16 Go de RAM et 512 Go de stockage comme aujourd'hui.

Concept de MacBook Pro 14" par Ian Zelbo

@dylandkt ajoute que la puce Apple M1X serait bien identique par défaut sur les MacBook Pro 14" et 16" (il devrait y avoir une option graphique pour passer de 16 à 32 coeurs). Concernant la tarification, le rapprochement des caractéristiques techniques des deux tailles de MacBook Pro justifierait un rapprochement des tarifs : la différence de prix entre les modèles 14" et 16" serait ainsi plus ténue qu'aujourd'hui, sans que l'on sache pour le moment si la facture finale sera plus ou moins élevée qu'aujourd'hui à configuration similaire. Verdict lundi prochain !