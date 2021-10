Trois tailles pour l'Apple Watch Series 8 ?

Après une légère augmentation de la taille de l'Apple Watch cette année (les boîtiers sont passés de 40 et 44 mm à 41 et 45 mm), l'Apple Watch Series 8 attendue pour 2022 pourrait inaugurer une troisième taille. C'est l'analyste Ross Young qui apporte cette indiscrétion, précisant que cette troisième option pourrait être encore plus grande. C'est la première fois qu'une rumeur évoque la possibilité d'une troisième taille, et c'est donc une information à prendre avec des pincettes pour le moment.

Les deux tailles actuelles

Les rumeurs au sujet de l'Apple Watch Series 8 sont encore peu nombreuses, alors que l'Apple Watch Series 7 vient tout juste d'être présentée . Il a déjà été question de nouveaux capteurs dédiés à la santé , incluant un thermomètre et peut-être un tensiomètre si les ingénieurs d'Apple parviennent à terminer leurs travaux sur le sujet à temps. La liste des nouveautés attendues s'affinera dans les prochains mois : l'Apple Watch Series 8 est attendue pour septembre 2022.