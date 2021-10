Pénurie : Apple produirait moins d'iPhone 13 que prévu

Mise à jour 18:42 :

Chose inhabituelle, des sous-traitants d'Apple ont démenti l'information. Si les difficultés de production d'Apple sont bien réelles, ses responsables ne pourront éviter le sujet lors de l'annonce des prochains résultats financiers de l'entreprises, qui aura lieu le 28 octobre.

La pénurie de composants qui frappe depuis plusieurs mois l'ensemble de l'industrie high-tech aura bien un effet sur l'iPhone 13. Selon Bloomberg , Apple aurait initialement prévu de produire 90 millions d'unités durant les trois derniers mois de l'année mais serait finalement contrainte de revoir ses ambitions à la baisse. Bien qu'Apple ait sécurisé ses approvisionnements longtemps à l'avance, Broadcom et Texas Instruments peineraient à livrer certains composants essentiels à la fabrication de l'iPhone 13. Apple préviendrait ainsi ses sous-traitants qu'il faudra produire jusqu'à 10 millions d'iPhone 13 de moins que prévu sur ce trimestre.Il y a aujourd'hui deux à quatre semaines d'attente pour l'achat d'un iPhone 13 ou 13 Pro sur l'Apple Store en ligne , et les stocks ne sont également pas au rendez-vous dans les boutiques physiques de la marque. C'est une situation classique suite à un lancement, mais qui doit normalement se résorber avant les fêtes de fin d'année. Avec la pénurie, l'approvisionnement des stocks pourrait ainsi être un peu plus délicat que d'habitude dans les prochaines semaines.