Apple Event : et les AirPods 3 alors ?

On les attendait plutôt en septembre, sans succès : les AirPods 3 vont-ils finalement sortir en octobre ? Sur Weibo , le fuiteur PandaIsBald qui a déjà vu juste sur certaines annonces récentes d'Apple, y compris sur la présentation de nouveaux iPad dès septembre, affirme que les AirPods 3 seront enfin lancés à l'occasion de l'Apple Event de ce lundi 18 octobre Apple n'a pas pour habitude de parler des AirPods pendant ses conférences : en dehors de la toute première génération en 2016, tous les modèles sont sortis par le biais d'une mise à jour de l'Apple Store et d'un communiqué de presse. Mais après tout, pourquoi pas... On s'approche en tout cas dangereusement des fêtes de fin d'année : si les AirPods 3 ne sont pas commercialisés avant le mois de novembre, ce sera trop tard pour profiter de cette période.Cela fait de nombreux mois que les rumeurs sur les AirPods 3 sont unanimes : Apple reprendrait le design plus compact des AirPods Pro, avec leur tige externe plus courte, mais sans les embouts interchangeables et sans la technologie de réduction du bruit. Livrés avec un boîtier de recharge sans fil par défaut, ils pourraient cohabiter avec des AirPods 2 maintenus au catalogue en entrée de gamme.