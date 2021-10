Premiers aperçus de l'Apple Watch Series 7

Trois semaines après celles de l'iPhone 13, les précommandes de l'Apple Watch Series 7 ont été lancées vendredi dernier et les premières livraisons auront lieu ce vendredi 15 octobre. En amont de la sortie, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à des journalistes et youtubeurs américains qui nous livrent des aperçus ainsi que leurs premières impressions aujourd'hui.Les nouveautés de cette année étant très limitées, c'est essentiellement le nouvel écran qui est passé en revue, avec l'adaptation de l'interface de watchOS pour profiter des 20% de surface d'affichage supplémentaires (les nouveaux cadrans, le petit — très petit — clavier), sans oublier le surplus de luminosité lorsque la montre n'est pas en cours d'utilisation. Il est également question de la recharge USB-C qui est 33% plus rapide, ce qui est intéressant pour un coup de boost rapide, mais pas de l'autonomie qui est identique aux précédents modèles. L'amélioration de la durabilité (résistance à la poussière et verre plus épais) est évoquée, mais ce n'est pas une évolution qui peut raisonnablement faire l'objet d'un test.La conclusion est assez simple : c'est une mise à jour mineure mais tout à fait honorable avec des nouveautés qui s'ajoutent à toute une liste d'améliorations des générations précédentes : l'Apple Watch Series 7 peut représenter une très solide avancée pour qui possède une montre ayant déjà plusieurs années dans les pattes (Series 3 ou antérieur, notamment) ou pour qui n'a jamais eu de smartwatch, mais elle ne s'adresse évidemment pas aux acheteurs récents à moins d'être particulièrement frustré par l'écran. Si vous souhaitez un peu de lecture supplémentaire, vous pouvez retrouver les articles de The Verge Engadget ou encore CNET L'Apple Watch Series 7 est vendue aux mêmes tarifs que l'Apple Watch Series 6 l'année dernière, avec des prix qui démarrent à 429 € sur l'Apple Store et chez les revendeurs. Apple a pris du retard dans la production de ces nouveaux modèles et les stocks ne sont pas très fournis pour le lancement : les délais se sont rapidement envolés suite à l'ouverture des précommandes et il y a désormais plus d'un mois d'attente sur une majorité des références.