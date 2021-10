Commande universelle arrive en bêta sur macOS Monterey

La fonctionnalité Commande universelle, ou Universal Control en anglais, vient enfin de faire son apparition dans une version bêta de macOS Monterey ! Une semaine après la précédente , c'est la dixième version bêta pour la prochaine mise à jour majeure du Mac qui est sortie hier soir. Dans les réglages avancés de l'onglet Moniteurs des Préférences Système, on découvre deux nouveaux réglages : l'autorisation d'utiliser le pointeur et le clavier sur un Mac ou iPad à proximité, et la possibilité de pousser sur le bord d'un moniteur pour se connecter à un Mac ou iPad à proximité.Ces deux réglages sont désactivés par défaut et pour cause : tenter de les activer se solde par un échec, à moins d'une bidouille préalable . Apple indique que la fonctionnalité est actuellement en bêta : si elle est bien de la partie au moment de la sortie de macOS Monterey, elle ne sera pas totalement finalisée. La version finale de macOS Monterey est attendue pour très bientôt : Apple pourrait nous dévoiler la date de sortie à l'occasion de son événement de lundi prochain , qui sera consacré au Mac.