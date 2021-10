macOS Monterey : Safari relocalise ses favoris

En plus de préparer l'arrivée de la fonctionnalité Commande universelle , la dixième version bêta de macOS Monterey ajoute un énième changement dans l'interface de Safari : la barre des favoris change de place, désormais située au-dessus des onglets alors qu'elle se trouvait en-dessous de ceux-ci dans les précédentes versions bêtas. En somme, elle reprend donc la place qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Ce petit changement a également été appliqué à l'iPad avec la quatrième version bêta d'iPadOS 15.1.Il est rare qu'Apple se lance dans des changements d'interface à un stade aussi avancé du développement d'un nouveau système, signe que cette nouvelle version de Safari ne fait toujours pas l'unanimité en interne (et en externe non plus). Beaucoup souhaitaient que les développeurs d'Apple s'attaquent au perturbant nouveau design des onglets, mais le lancement de macOS Monterey approche et les espoirs s'amenuisent. La date de sortie de cette nouvelle version de macOS pourrait être annoncée dès lundi à l'occasion de l'événement spécial d'Apple consacré au Mac.