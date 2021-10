Apple Watch Series 7 : un galet de charge en aluminium

Les premiers aperçus de l'Apple Watch Series 7 nous ont permis d'apprendre quelques petits détails sur la nouvelle gamme de montres d'Apple. Il y a la disparition du port diagnostic , et il y a également une subtilité pour le nouveau câble de charge magnétique fourni par défaut : le galet a désormais un tour et un dos en aluminium sur tous les modèles. Auparavant, il était en plastique pour les Apple Watch d'entrée de gamme en aluminium, et en acier sur les autres modèles plus onéreux.Ce nouveau câble de charge a la particularité de passer à l'USB-C et d'offrir une recharge 33% plus rapide que sur la précédente génération. Il est également livré avec l'Apple Watch SE et il est disponible individuellement à 35 € sur l'Apple Store , mais la recharge plus rapide ne fonctionnera qu'avec l'Apple Watch Series 7 et un adaptateur secteur adapté ( 20 W minimum).