AirPods : des fonctionnalités de santé en préparation

Apple prépare de nouvelles fonctionnalités liées à la santé pour ses AirPods, clame le Wall Street Journal . Selon des documents qui auraient pu être consultés par nos confrères américains, Apple aurait développé des prototypes d'AirPods équipés d'un thermomètre pour mesurer la température de l'intérieur de l'oreille. Ce capteur pourrait travailler de concert avec un autre thermomètre intégré à l'Apple Watch Series 8 attendue l'année prochaine. Autre nouveauté, des capteurs de mouvement pourraient permettre de donner des conseils de posture et alerter en cas de position assise avachie.Le Wall Street Journal cite également des travaux pour transformer les AirPods en véritables prothèses auditives. Apple a déjà commencé à se positionner sur ce secteur avec la fonctionnalité Conversation Boost , mais l'objectif pourrait être d'être parfaitement dans les clous afin d'obtenir la certification de la FDA américaine et vendre les AirPods en tant qu'appareils médicaux à proprement parler.Selon les indiscrets qui ont soufflé ces informations au Wall Street Journal, ces nouveautés ne seraient pas suffisamment avancées pour un lancement en 2021 ou même en 2022. L'arrivée de fonctionnalités de santé sur les AirPods, constamment au contact de la peau, semblent en tout cas inévitables à moyen terme. Apple ne s'est jamais cachée du potentiel de ses écouteurs dans ce domaine et on voit régulièrement apparaître des brevets et des études qui ne laissent aucun doute sur les travaux en cours dans les laboratoires de Cupertino.