Un nouveau responsable pour le logiciel du HomePod

Faut-il y voir la volonté d'un nouveau départ pour le HomePod ? Apple a embauché un nouveau responsable pour diriger l'équipe en charge du logiciel interne du HomePod, nous informe Bloomberg . Afrooz Family, un ingénieur spécialisé dans l'audio qui avait déjà travaillé chez Apple de 2012 à 2016, a entre temps cofondé l'entreprise Syng qui produit des haut-parleurs haut de gamme. Il est de retour à Cupertino, où il avait déjà planché sur le HomePod original.Apple a le plus grand mal du monde à populariser son enceinte connectée. Quelques mois après avoir lancé le HomePod mini , elle a cessé de vendre son HomePod original qui ne parvenait pas à séduire un public suffisant. De nouveaux projets seraient sur les rails et des rumeurs envisagent notamment une fusion du HomePod et de l'Apple TV pour 2023. Un autre modèle intégrant un écran et une webcam serait également en préparation.