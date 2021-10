3D : Apple va soutenir le développement de Blender

La Fondation Blender, qui est responsable du développement du logiciel de modélisation 3D Blender, vient d'annoncer qu'Apple a rejoint le fonds de développement de Blender en tant que « Patron Member » afin de soutenir le développement de ce populaire logiciel libre. En plus du soutien financier, Apple va fournir son expertise en ingénierie logicielle et des ressources additionnelles pour aider les artistes et les développeurs.Ton Roosendaal, créateur de Blender et président de la Fondation, a déclaré que, ajoutant qu'Apple a déjà envoyé ses premières contributions avec un patch pour la prise en charge matérielle du GPU pour les rendus Metal. À quelques jours seulement de la présentation des premiers Macs avec la tant attendue puce Apple M1X...