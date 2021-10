Apple TV+ : de nouvelles sorties et bande-annonces

Ces dernières semaines ont été riches en sorties et en bande-annonces pour Apple TV+, le service de streaming d'Apple. Le 1er octobre est notamment sorti, un court-métrage d'animation écrit et réalisé par Joe Mateo et produit par John Lasseter.Le 8 octobre sont sortis les deux premiers épisodes de, une série avec Eugenio Derbez, Damián Alcázar, Raphael Alejandro et Enrique Arrizon et écrite par Austin Winsberg, Eduardo Cisneros et Jason Shuman.Il y aura dix épisodes avec une diffusion hebdomadaire chaque vendredi.Toujours le 8 octobre a débuté la série animée pour enfants, ouen version française.Neuf épisodes sont au programme.Ce vendredi 15 octobre sort, une série pour enfants qui suit les aventures d'une fratrie qui recueille des chiens et tente de leur trouver une nouvelle maison. L'histoire est basée sur un livre écrit par Ellen Miles. Il y a huit épisodes.Apple a également publié une nouvelle bande-annonce pour sa série de science-fictionqui fera ses débuts le vendredi 22 octobre. C'est une grosse production créée par Simon Kinberg et David Weil, avec au casting Sam Neill, Shamier Anderson, Golshifteh Farahani, Firas Nassar et Shioli Kutsuna.Le 29 octobre sortira, une série de Kevin Durant et Reggie Rock Bythewood inspirée de la jeunesse du basketteur Kevin Durant.Il y aura dix épisodes, dont trois au lancement avec une diffusion hebdomadaire ensuite.Il y a aussi une nouvelle bande-annonce pour la sériequi sortira le 12 novembre. Avec Will Ferrell et Paul Rudd, c'est l'histoire d'un psychiatre qui s'incruste de manière inquiétante dans la vie d'un de ses patients. Il y aura huit épisodes, avec trois disponibles dès le lancement et une diffusion hebdomadaire par la suite.Le 19 novembre sortira la série animée, basée sur un livre de Louise Fitzhugh et écrite et dirigée par Will McRobb.Le 25 décembre, ce sera au tour du film, avec Denzel Washington, Frances McDormand, Brendan Gleeson, Corey Hawkins et Harry Melling. Réalisé par Joel Cohen, le film est une nouvelle adaptation de la tragédied'après William Shakespeare.Enfin, la sériesera diffusée à partir de janvier 2022. Il s'agira d'une série à la fois policière et comique qui se déroule suite à une soirée étudiante où il y a eu un mort : les huit épisodes donnent la perspective de la nuit en question par chacun des protagonistes. Créée par Christopher Miller, la série met à l'affiche Tiffany Haddish, Sam Richardson, Zoë Chao, Ben Schwartz, Ike Barinholtz, Ilana Glazer, Dave Franco, Jamie Demetriou et John Early.