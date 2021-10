L'hypothèse pas si folle d'une encoche sur le MacBook Pro

Une encoche sur un MacBook Pro. La rumeur provient de Chine, d'un compte inconnu dans les tréfonds de Weibo , et elle fait actuellement le tour du monde. Le sujet un peu fou, pour ne pas dire racoleur, idéal pour déchaîner les passions à trois jours de la conférence de présentation des MacBook Pro M1X ? Certainement. Mais en y réfléchissant à deux fois, il y a peut-être un indice présent sous nos yeux depuis trois semaines qui nous a échappé jusqu'ici : les définitions d'écran de ces nouveaux modèles.

Montage via Reddit

Il y a trois semaines, MacRumors faisait une découverte importante dans une version bêta de macOS Monterey : des références à deux écrans jusqu'ici inconnus avec des définitions de 3 024 x 1 964 et 3 456 x 2 234 pixels, que l'on imagine correspondre aux futurs MacBook Pro 14" et 16". La résolution est en hausse, passant de 227 à 250 pixels par pouce, mais il y a surtout un ratio différent : ces dalles abandonnent le classique format 16/10 pour gagner légèrement en hauteur, à environ 16/10,4.Prenons le problème à l'envers : combien faudrait-il retrancher de pixels en hauteur pour retrouver ce format standard de 16/10 ? Sur Reddit , certains ont vite fait le calcul : il y a un surplus en hauteur de 74 pixels. C'est peu... et cela pourrait parfaitement correspondre à la hauteur d'une nouvelle zone hybride qui intégrerait une encoche pour la webcam et le micro. Il serait ainsi possible de profiter d'un espace d'affichage supplémentaire avec une encoche (et des coins arrondis ?), mais également de conserver un écran rectangulaire au format 16/10 en affichant un fond noir sur cette zone sur les logiciels dont l'interface ne se prête pas aux fantaisies.Rappelons au passage que ces nouveaux MacBook Pro doivent adopter la technologie Mini-LED, qui permet d'obtenir des noirs parfaits... Tout cela semble hautement spéculatif, mais il faut reconnaître que l'hypothèse de l'encoche n'est pas aussi excentrique qu'elle en a l'air au premier abord. Réponse lundi !