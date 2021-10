Le dock SAV de l'Apple Watch Series 7 en images

L'Apple Watch Series 7 a perdu son port diagnostic , a-t-on pu découvrir cette semaine. Ce connecteur, qui était situé derrière une trappe cachée dans le système de fixation inférieur du bracelet, offrait un accès physique à la montre pour sa configuration en usine ou sa restauration par le SAV d'Apple. Désormais, la nouvelle génération de montres connectées d'Apple intègre un nouveau système de communication sans fil, qui fonctionne à 60,5 GHz et qui n'est pas accessible par l'utilisateur.Nous avions appris le mois dernier que cette nouvelle gamme d'Apple Watch pouvait transmettre des informations sans fil, grâce à ce nouveau protocole, à un dock propriétaire qui intègre le même module. Aujourd'hui, le site MacMagazine a pu dénicher des images de ce fameux dock dans un dépôt officiel réalisé au Brésil. Il est composé de deux parties, avec un socle destiné à recevoir un galet de recharge et un autre dispositif interchangeable comprenant un système d'alignement pour le châssis de la montre.Ce système au design austère n'est clairement pas destiné à sortir des ateliers d'Apple, et nous sommes sans l'ombre d'un doute en présence d'un tout nouveau système de diagnostic et de réparation pour la montre connectée d'Apple. La disparition du port diagnostic de l'Apple Watch a sans doute contribué à une amélioration de son étanchéité, les nouveaux modèles ayant reçu la certification IP6X pour leur résistance accrue à la poussière. Il est également possible que cette mesure donne des idées à Apple pour d'autres appareils : l'idée d'un iPhone dépourvu du moindre connecteur, qui se rechargerait via MagSafe, est déjà apparue plus d'une fois dans les rumeurs...