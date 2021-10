L'encoche du prochain MacBook Pro en fuite ?

L'image publiée par un certain AnyTurtle999 sur Weibo est lourdement éditée, et on peine à tout distinguer. Mais si le cliché est bien réel, c'est un premier aperçu de l'écran à encoche du prochain MacBook Pro. On peut voir une nappe contourner le logo d'Apple et alimenter un module situé tout en haut de l'écran. Ce module loge trois éléments : c'est insuffisant pour la reconnaissance faciale de Face ID, dont les composants seraient trop épais pour une intégration dans un écran aussi fin. Il pourrait par exemple s'agir de la webcam 1080p, du micro et du capteur de luminosité ambiante.Le nouvel ordinateur portable haut de gamme d'Apple serait donc bien équipé d'une encoche, selon cette fuite. Hier, nous émettions cette hypothèse en nous basant sur les nouvelles définitions d'écran trouvées dans une version bêta de macOS Monterey : les nouvelles dalles gagnent 74 pixels en hauteur par rapport au format standard 16/10, ce qui pourrait correspondre à cette fameuse encoche qui ne viendrait donc pas rogner sur l'affichage traditionnel.C'est ce lundi 18 octobre, à partir de 19 heures, qu'Apple tiendra sa dernière conférence de l'année . Les nouveaux MacBook Pro 14" et 16" devraient être les stars de l'événement avec une importante refonte pour accompagner la bascule sur l'architecture Apple Silicon et la puce Apple M1X. On s'attend à un nouveau châssis, de nouveaux écrans plus grands avec la technologie Mini-LED, une connectique plus riche (nouveau connecteur MagSafe, HDMI, lecteur de cartes SD), la disparition de la Touch Bar et le retour des touches de fonction.