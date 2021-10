Apple Event : rendez-vous ce soir à 19 heures !

C'est ce lundi 18 octobre à 19 heures que se tiendra le dernier Apple Event de l'année., traduit paren français, sera l'occasion pour Apple de parler du Mac avec la présentation de nouveaux ordinateurs équipés d'une puce Apple Silicon. Après la puce Apple M1 pour les modèles d'entrée de gamme l'année dernière, ce devrait être au tour de la puce Apple M1X d'entrer en piste pour les modèles haut de gamme cette année. On s'attend à la présentation de la refonte du MacBook Pro ainsi que du Mac mini . Apple devrait aussi nous donner des nouvelles de la sortie de macOS Monterey . Ces derniers jours, des rumeurs évoquent également le possible lancement des AirPods 3 aujourd'hui.Comme Apple en a pris l'habitude depuis le début de la crise sanitaire, ce nouvel événement sera pré-enregistré et se tiendra sans public. Il sera retransmis sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube . Et comme toujours, nous vous proposerons un suivi en français et en direct des annonces sur Consomac. Rendez-vous à 19 heures !