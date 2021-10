MacBook Pro : une fuite de documents industriels

Ces derniers jours, les rumeurs au sujet de la refonte du MacBook Pro se sont emballées avec l'hypothèse de l'intégration d'une encoche pour la webcam, comme sur l'iPhone mais sans le système de reconnaissance faciale de Face ID. Il y a même eu une possible fuite avec une image , lourdement éditée, censée nous montrer cette fameuse encoche.Aujourd'hui, à quelques heures de l'Apple Event qui nous donnera la réponse à toutes nos questions, le fuiteur Majin Bu a publié des images nous montrant une version bien plus précise des éléments que nous avons pu découvrir ce week-end. Nous apprenons que les schémas publiés proviennent des pirates de REvil, qui avaient en avril dernier dérobé des documents industriels de Quanta , qui assemble le MacBook Pro pour le compte d'Apple. Ils sont donc bien authentiques.Les documents de Quanta nous confirment quelques éléments attendus sur cette nouvelle génération de MacBook Pro : sur la troisième image, on peut notamment voir le nouveau clavier sans Touch Bar (et avec des touches de fonction de pleine taille), et une tranche du MacBook Pro accueillant un port HDMI, un port USB-C et un lecteur de cartes SD. Pour ce qui est de l'encoche elle-même, c'est plus difficile à dire : le module de la webcam est nouveau mais rien n'indique sur ces schémas qu'il serait intégré sous la forme d'une encoche. L'image publiée ce week-end nous montrait visiblement le schéma industriel de Quanta superposé à une photo volée de mauvaise qualité : il semble y avoir adéquation, mais c'est trop peu précis pour en être certain. Rendez-vous ce soir à 19 heures