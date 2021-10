Apple aurait envisagé un service de jeux vidéo en streaming

Et si le service de jeux vidéo d'Apple Arcade n'était plus dépendant de la puissance de la machine sur laquelle il est utilisé ? Le jeu vidéo en streaming s'est démocratisé chez Microsoft, Nvidia ou Google, mais pas chez Apple qui met d'ailleurs les bâtons dans les roues de la concurrence en excluant ce type de services de l'App Store . Selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On , c'est une option qui aurait été sur la table. Le journaliste de Bloomberg n'en dit pas plus, sinon que ce projet aurait été abandonnéLe jeu vidéo en streaming a le désavantage de nécessiter une connexion permanente à internet pour fonctionner, mais il a également une caractéristique précieuse : tous les calculs sont réalisés à distance, ce qui permet de jouer à des titres très musclés sur des configurations très modestes. Aujourd'hui, Apple Arcade nécessite de télécharger tous les jeux qui peuvent ensuite être lancés sans connexion, mais avec des graphismes dont la qualité dépend de la puissance de la configuration utilisée.Apple Arcade va en tout cas devoir faire face à une concurrence de plus en plus agressive sur ce secteur. Un nouveau rival va d'ailleurs débarquer dès l'année prochaine : Netflix va se diversifier dans le jeu vidéo et ce devrait être un adversaire féroce pour Apple Arcade.