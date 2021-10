Apple Event : l'Apple Store ferme ses portes

À quelques heures de l'Apple Event de ce soir, Apple vient de fermer les portes de l'Apple Store en ligne dans le but de le mettre à jour. Cela ne fait donc plus aucun doute : il y aura bien des nouveautés matérielles présentées sur la boutique d'Apple dès ce soir. Si on en croit les récentes rumeurs, il pourrait s'agir de nouveaux MacBook Pro, Mac mini ainsi que des AirPods 3. La mise à jour de l'Apple Store ne signifie en revanche pas nécessairement que les commandes seront lancées tout de suite ; il est tout à fait possible qu'Apple passe préalablement par une phase de pré-commandes.C'est ce lundi soir à 19 heures qu'Apple tiendra sa dernière conférence de l'année. Nous suivrons l'événement en direct et en français dans nos colonnes, et vous pourrez également retrouver la retransmission vidéo sur le site d'Apple , sur l'application Apple TV ainsi que sur YouTube