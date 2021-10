Intel compte toujours regagner la confiance d'Apple

Intel se fait régulièrement remarquer par ses publicités plus ou moins inspirées pour se moquer du Mac. Mais en coulisses, le fondeur espère bien regagner la confiance d'Apple. Le patron d'Intel, Pat Gelsinger, avait déjà annoncé son intention de séduire à nouveau Apple grâce à de nouvelles usines destinées à la fabrication de puces sur mesure, y compris d'architecture ARM. Dans une nouvelle interview donnée à Ina Fried pour Axios, il se montre à la fois conquérant et humble, reconnaissant les errements de son entreprise et le succès de la puce Apple M1.Ironie du calendrier, cette interview est diffusée juste avant la conférence de présentation de la puce Apple M1X , bien plus musclée que la puce Apple M1 et destinée aux ordinateurs plus haut de gamme : les comparaisons entre l'architecture Apple Silicon et les processeurs d'Intel risquent de fuser dans les prochaines semaines.Si les ingénieurs de Cupertino semblent être définitivement passés à autre chose en terme d'architecture, Apple reste une entreprise pragmatique qui connaît les risques de sa forte dépendance à TSMC pour la fabrication de ses puces ARM. Si Intel finit par apporter une alternative fiable et compétitive, une nouvelle collaboration avec Apple reste tout à fait envisageable.