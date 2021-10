Unleashed : l'Apple Event en direct

18:31 :

L'Apple Store en ligne a été fermé tout l'après-midi pour faire le ménage dans les rayonnages : des nouveautés seront présentées sur le site d'Apple dès ce soir.

18:34 :

Tim Cook s'est fendu de son traditionnel tweet d'avant conférence : « le grand jour est là », affirme-t-il en joignant une photo d'Apple Park. Pas d'invités aujourd'hui, situation sanitaire oblige : tout sera pré-enregistré.



18:43 :

La



18:50 :

Plus que 10 minutes d'attente !

18:53 :

L'ambiance futuriste et la musique électronique (Boys Noize — Close) sont très inhabituelles pour une conférence d'Apple !

18:58 :

Le rythme accélère et la pomme d'Apple apparaît désormais pas intermittence...



19:00 :

5, 4, 3, 2, 1... C'est parti !

19:01 :

On commence par une vidéo d'un jeune démarrant un iMac G3 dans son garage. Puis les machines évoluent et on assiste à la création d'une musique à partir des différents sons connus de produits d'Apple.











19:02 :

Et nous voici à Apple Park ! Tim Cook est dans les jardins extérieurs pour nous accueillir.



19:02 :

Aujourd'hui, nous allons parler de deux sujets : la musique et le Mac. Et on commence par la musique.

19:04 :

Zane Lowe va nous parler d'Apple Music.



19:05 :

Siri va être amélioré pour que l'on puisse demander de nombreuses nouvelles playlists thématiques.



19:06 :

Un nouvel abonnement appelé Voice Plan permet d'accéder à Apple Music... uniquement via Siri, pour la moitié du prix. Cet abonnement sera bien disponible en France.







19:07 :

Dave Wilkes Jr. parle maintenant du HomePod mini.



19:08 :

La petite enceinte connectée d'Apple est désormais déclinée en couleurs ! La sortie est prévue pour novembre et le prix est inchangé.



19:09 :

On passe aux AirPods avec Susmita Dutta.



19:11 :

Les AirPods 3 sont là ! Comme prévu, ils reprennent largement le design des AirPods Pro, mais sans la partie interchangeable en caoutchouc.



19:12 :

Apple a revu les haut-parleurs pour en améliorer la qualité. L'audio spatial est de la partie.



19:13 :

Adaptive EQ permet d'ajuster l'audio en temps réel, en fonction de l'oreille de l'utilisateur.



19:14 :

Les AirPods 3 offrent 6 heures d'autonomie, et 5 minutes de recharge permet d'obtenir 1 heure d'usage. Avec le boîtier, on peut obtenir 30 heures d'autonomie.



19:14 :

Ces nouveaux modèles sont compatibles avec la recharge sans fil.



19:15 :

Les précommandes sont lancées dès ce soir, avec un tarif de 179 dollars. Ils seront disponibles la semaine prochaine. C'est le même prix que les AirPods 2, qui sont conservés mais tombent à 129 dollars.







19:16 :

On passe au Mac avec John Ternus.



19:16 :

« Aujourd'hui, on réimagine totalement le MacBook Pro ! »





19:17 :

La nouvelle puce ne s'appelle pas M1X, mais M1 Pro.



19:17 :

Johny Srouji va nous donner tous les détails sur cette nouvelle puce.



19:20 :

La puce Apple M1 Pro inclut 10 coeurs (8 pour les performances, 2 pour les économies d'énergie), et le GPU a 16 coeurs. Apple promet jusqu'à 70% de performances brutes en plus que la puce M1, deux fois les performances graphiques, et une mémoire trois fois plus rapide.





















19:21 :

Apple a une seconde puce à présenter : l'Apple M1 Max. Il y a 32 coeurs pour le GPU ! Avec une mémoire encore doublée à 400 GB/s.







19:23 :

Côté consommation électrique, Apple enchaîne les graphiques pour expliquer que les puces d'Apple consomment bien moins que la concurrence tout en étant plus puissantes. Apple se mesure aux cartes graphiques dédiées.











19:24 :

« C'est le processeur le plus rapide sur un ordinateur portable. »





19:24 :

Craig Federighi parle de l'intégration avec macOS.



19:26 :

Il est question de tout un tas d'optimisations pour maximiser les performances du processeur.





19:27 :

Apple annonce des nouveautés logicielles pour ses logiciels de création professionnels, qui tireront parti des nouvelles puces Apple Silicon.



19:28 :

Une vidéo est diffusée pour nous montrer des développeurs naturellement ébahis par la puissance des nouvelles puces Apple M1 Pro et M1 Max.



19:31 :

Retour à John Ternus pour la présentation des nouveaux MacBook Pro équipés de ces deux puces...



19:32 :

Et voici le nouveau MacBook Pro !









19:32 :

Il y a deux modèles 14" et 16". Et oui, il y a bien une encoche sur l'écran !





19:33 :

Shruti Haldea nous présente tous les détails.



19:33 :

Le clavier abandonne bien la Touch Bar, et il y a des touches de fonction de pleine taille.



19:35 :

Côté connectique, il y a HDMI, USB-C et lecteur de cartes SD à gauche, et deux autres ports USB-C (Thunderbolt 4), la prise jack et... le retour d'un connecteur MagSafe ! Il reste possible de charger le Mac via USB-C.





19:35 :

Le MacBook Pro prend en charge 2 ou 3 moniteurs 6K selon la puce utilisée.



19:36 :

Côté écran, les marges ont été réduites au maximum, avec une encoche pour la webcam.







19:36 :

Le grand modèle passe à 16,2" et le petit à 14,2", avec une résolution en hausse.









19:37 :

La technologie ProMotion est bien de la partie avec un écran à 120 Hz pour des animations plus fluides !



19:37 :

C'est un écran Liquid Retina XDR : le mini-LED et ses noirs absolus sont là ! Les nouvelles dalles sont plus lumineuses.







19:39 :

Revor McLeod parle de la webcam. Il s'agit d'un capteur 1080p à la qualité améliorée.





19:40 :

Apple a également revu les micros.



19:41 :

Les haut-parleurs changent également pour un son plus impressionnant, avec audio spatial et 80% plus de basses. Les deux tailles de MacBook Pro embarquent un système de six haut-parleurs.







19:41 :

Apple promet jusqu'à deux fois la puissance des Core i9 utilisés sur les MacBook Pro 16".



19:42 :

Par rapport à la Radeon Pro 5600M, la puce M1 Pro progresse de 2,5x et la M1 Max de 4x en performances graphiques.



19:42 :

Côté Machine Learning, Apple promet cinq fois mieux.



19:43 :

Sur le modèle 14", qui peut accueillir les deux puces, la puce Apple M1 Max promet jusqu'à 13x les performances graphiques des précédents modèles !



19:43 :

Il y a jusqu'à 64 Go de RAM.



19:44 :

Les SSD sont encore plus rapides...



19:45 :

L'autonomie peut atteindre 17 heures sur le modèle 14,2", 21 heures sur le modèle 16". C'est 10 heures de plus que précédemment ! Et il y a une technologie de recharge rapide pour atteindre 50% de charge en 30 minutes.





19:46 :

On souffle deux minutes avec une vidéo récapitulative...









19:47 :

Voici un résumé des avancées de ces nouveaux modèles :



19:48 :

Le MacBook Pro 14" sera proposé à partir de 1 999 dollars, le MacBook Pro 16" à partir de 2 499 dollars. Les précommandes seront lancées dès ce soir pour une disponibilité la semaine prochaine.







19:48 :

L'ancien modèle avec puce M1, conservé au catalogue, prend un petit coup de vieux aujourd'hui.



19:50 :

Tim Cook remercie les employés d'Apple pour leur travail. C'est tout pour ce soir !



19:51 :

Rendez-vous sur l'Apple Store pour découvrir ces nouveautés plus en détail.