Apple révolutionne son MacBook Pro !

Puces Apple M1 Pro et Apple M1 Max

Nouveaux MacBook Pro

Les nouveaux MacBook Pro haut de gamme sont équipés au choix de la puce Apple M1 Pro ou de la puce Apple M1 Max, deux nouveaux modèles qui poussent les curseurs plus loin que la puce Apple M1 d'entrée de gamme qui est destinée au grand public. Les deux nouvelles puces embarquent un processeur à 8 ou 10 coeurs, et 12, 16, 24 ou 32 coeurs graphiques. Apple promet jusqu'à 70% de puissance brute supplémentaire, et le GPU est soit deux fois plus rapide, soit quatre fois. La puce Apple M1 Pro offre une mémoire à 200 Go/s avec un maximum de 32 Go de RAM. La puce M1 Max monte à une bande passante de 400 Go/s avec un maximum de 64 Go de RAM. Le stockage a également été revu pour gagner encore en débit, à 7,4 Go/s.Les MacBook Pro adoptent un nouveau design au châssis plus angulaire, surélevé par des patins. Il y a une connectique plus riche avec le retour du connecteur MagSafe (qui permet une déconnexion lorsqu'on se prend les pieds sur le câble d'alimentation), d'un connecteur HDMI et d'un lecteur de cartes SD. Il reste possible de charger via USB-C : il y a trois ports Thunderbolt 4.Le clavier est également revu avec l'abandon de la Touch Bar et le retour des touches de fonction traditionnelles. Elles sont désormais de la même hauteur que les autres touches. Le capteur d'empreintes digitales de Touch ID est présent en haut à droite.Pour l'écran, Apple a encore réduit les marges autour de la dalle et a poussé le concept le plus loin possible. C'est sans aucun doute l'élément qui sera le plus controversé sur ces modèles : comme l'iPhone, le Mac adopte la fameuse encoche pour les capteurs frontaux ! L'écran dispose de bords arrondis sur sa partie haute, rectangulaires sur sa partie basse. L'interface de macOS a été revue pour que la barre de menus s'articule de chaque côté de l'encoche.Les dalles sont désormais d'une diagonale de 14,2" pour le petit modèle (13,3" précédemment) et de 16,2" pour le grand modèle (16" précédemment). Les résolutions sont en hausse pour atteindre 254 ppp, à 3 024 x 1 964 pixels sur le modèle 14,2" et 3 456 x 2 234 pixels sur le modèle 16,2".Autre grosse nouveauté de ces dalles, il s'agit d'écrans Mini-LED, ce qui signifie que les noirs sont absolument noirs. Apple promet également une luminosité en hausse à 1 000 nits de luminosité constante et 1 600 nits en pointe. Et la technologie ProMotion est bien de la partie : comme l'iPhone 13 Pro, les nouveaux MacBook Pro ont un écran capable d'un taux de rafraichissement de 120 Hz pour des animations plus fluides, avec une baisse de ce taux en cas d'affichage fixe pour économiser de l'énergie.La webcam monte désormais à 1080p, avec une ouverture plus large et un capteur plus grand : Apple promet des performances deux fois meilleures par faible éclairage. Il y a également de nouveaux microsainsi qu'un nouveau système audio à six haut-parleurs, avec audio spatial etCôté autonomie, Apple promet une véritable envolée avec 11 ou 14 heures de navigation web sans fil selon le modèle, et jusqu'à 17 ou 21 heures pour la lecture de vidéos.Les nouveaux modèles 14 pouces sont proposés à partir de 2 249 €, avec un minimum de 512 Go de stockage et de 16 Go de RAM. La puce Apple M1 Pro avec huit coeurs et un GPU 14 coeurs est proposée par défaut, avec en option la puce Apple M1 Pro avec dix coeurs (+230 €), dix coeurs et un GPU 16 coeurs (+270 €), et la puce Apple M1 Max avec un GPU 24 coeurs (+500 €) ou 32 coeurs (+730 €). Passer à 32 Go de RAM coûte 460 €, et l'option 64 Go réservée à la puce Apple M1 Max coûte 920 €. Apple propose également jusqu'à 8 To de SSD en option.Les modèles 16 pouces sont vendus à partir de 2 749 €, là aussi avec un minimum de 512 Go de stockage et 16 Go de RAM. Cette fois, c'est la puce Apple M1 Pro haut de gamme, avec dix coeurs et un GPU à 16 coeurs, qui est embarquée par défaut sauf sur le modèle le plus haut de gamme.Les précommandes sont lancées dès ce soir sur l'Apple Store et les premières livraisons sont attendues pour le mardi 26 octobre. Les modèles 13,3" avec la puce Apple M1 sont conservés sans changement au catalogue.