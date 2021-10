macOS 12 Monterey sortira le 25 octobre

C'est le lundi 25 octobre que la version finale de macOS 12 Monterey sera enfin déployée auprès du grand public. Apple a profité de sa dernière conférence de l'année, largement consacrée au Mac avec la présentation des nouveaux MacBook Pro , pour donner la date de sortie de cette nouvelle version majeure du système d'exploitation du Mac, en version bêta depuis le mois de juin. Une versionde la mise à jour est mise à la disposition des développeurs dès ce soir.macOS Monterey apporte de nombreuses nouveautés que vous pouvez retrouver sur cet article . Notez que la fonctionnalité SharePlay sera en version bêta dans un premier temps et nécessitera iOS 15.1, qui sortira également la semaine prochaine, pour un bon fonctionnement avec l'iPhone et l'iPad. Commande universelle sortira plus tard cet automne, a annoncé Apple ce soir.