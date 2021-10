Apple dévoile enfin ses AirPods 3 !

Les tant attendus AirPods 3 sont enfin là ! Avant la présentation de ses nouveaux MacBook Pro , Apple a pris un peu de temps pour parler de musique et dévoiler de nouveaux modèles d'écouteurs sans fil. Cette troisième génération d'AirPods adopte un design très similaire à celui des AirPods Pro, avec une tige externe réduite, mais sans les embouts interchangeables en caoutchouc et sans technologie de réduction active du bruit.Les AirPods 3 prennent en charge l'audio spatial, ce qui n'est pas le cas des AirPods 2, et ils offrent la même résistance à l'eau et à la transpiration que les modèles Pro. Apple annonce avoir amélioré la qualité du son, et les AirPods disposent de l'égalisation adaptative pour adapter la musique aux différentes morphologies d'oreilles. Les nouveaux écouteurs offrent jusqu'à 6 heures d'écoute sur une seule charge (5 heures sur les AirPods 2), et jusqu'à 30 heures avec le boîtier de recharge. Le boîtier intègre la technologie MagSafe de recharge sans fil en plus de la recharge filaire classique au format Lightning.Les AirPods 3 sont vendus à 199 € sur l'Apple Store : c'est 30 € de moins que les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil, qui disparaissent aujourd'hui. Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont en revanche bien conservés au catalogue, à un prix réduit : ils passent de 179 € à 149 € . Les AirPods Pro, eux, restent à un prix inchangé de 279 € . Les précommandes sont ouvertes dès aujourd'hui : les premières livraisons sont promises pour le mardi 26 octobre.