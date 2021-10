Le HomePod mini gagne trois nouvelles couleurs

Si c'est indubitablement le nouveau MacBook Pro qui a été la star de l'événement de ce soir, Apple a aussi parlé de musique en préambule. Il y a eu la présentation des AirPods 3 , et il y a une petite nouveauté du côté du HomePod mini avec... des couleurs ! Apple a dévoilé trois nouveaux coloris pour son enceinte connectée avec du bleu, du jaune et du orange.Ces trois nouveaux coloris vont rejoindre le blanc et le noir au prix inchangé de 99 €. Ils sont déjà référencés sur l'Apple Store mais ne peuvent pas être commandés tout de suite : Apple a annoncé un lancement à la fin du mois de novembre.