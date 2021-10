Apple Music Voice, un abonnement d'Apple Music réservé à Siri

Dans son préambule consacré à la musique, Apple a ce soir annoncé les AirPods 3 et de nouveaux coloris pour le HomePod mini . Il y a aussi du neuf pour Apple Music, le service de streaming d'Apple qui va gagner des centaines de playlists thématiquesqui pourront être lancées selon ses envies du moment. Apple vante une meilleure intégration de son assistant vocal : il sera possible de l'utiliser sans donner le nom des playlists en question mais en donnant son humeur ou ses envies. Par exemple : « Lance la playlist dîner entre amis », « Joue quelque chose pour me détendre » ou « Joue plus de morceaux de ce style ».Pour accompagner cette nouveauté, Apple va lancer une nouvelle formule un peu particulière : Apple Music Voice, un abonnement moins cher à Apple Music qui permettra d'accéder à l'intégralité du catalogue... mais uniquement par le biais de Siri. Cette limitation paraîtra incongrue à certains utilisateurs, mais elle n'en gênera pas d'autres qui ont l'habitude de fonctionner par le biais de playlists et de commandes vocales grâce aux AirPods ou au HomePod. Il y a quelques autres limitations, comme l'absence d'audio spatial et du format Lossless, l'affichage des paroles, le téléchargement dans la bibliothèque ou encore l'accès à ce qu'écoutent les proches.Cet abonnement sera proposé à 4,99 € par mois, au lieu de 9,99 € pour la formule individuelle et 14,99 € pour l'abonnement familial. Le lancement est prévu pour cet automne en France et dans seize autres pays : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Chine, Espagne, États-Unis, Hong Kong, Inde, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni et Taïwan.