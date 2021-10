Safari : retour des anciens onglets sur macOS Monterey et iPadOS

Apple a fini par capituler ! Une semaine après la dixième version bêta de macOS Monterey qui remettait la barre des favoris à sa place , c'est à dire au-dessus des onglets et non en-dessous, la version Release Candidate de macOS Monterey qui a été lancée hier soir abandonne l'étrange design qui présentait les onglets sous forme de boutons : on est de retour aux onglets classiques en bonne et due forme, et sans coloration en fonction du site web visité.

Avant

Après

L'interface compacte, qui fusionne la barre d'adresse et les onglets, est toujours disponible avec la coloration automatique. L'option se situe dans Réglages > Onglets > Disposition des onglets > Compacte.

Interface compacte

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d'iPad qui devaient subir ces mêmes onglets expérimentaux : la version Release Candidate d'iPadOS 15.1 dévoilée hier soir met en place le même retour en arrière pour les onglets de Safari sur les tablettes d'Apple. Les versions finales de macOS Monterey et d'iOS 15.1 sont attendues le lundi 25 octobre.