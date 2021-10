Détails sur la connectique du MacBook Pro 2021

C'est une mesure que certains utilisateurs de MacBook Pro attendaient depuis 2016 : le retour d'une connectique plus riche, qui ne se limite pas à l'USB-C et qui permette de se passer des adaptateurs au quotidien. Avec les nouveaux modèles de 2021 présentés hier soir, Apple a tenté de faire plaisir au plus grand nombre avec trois nouveaux connecteurs : un port MagSafe 3, un port HDMI et un lecteur de cartes SD. Il y a désormais trois ports Thunderbolt 4 (connecteur USB-C), deux à gauche et un à droite, et non plus quatre comme précédemment. Et bien sûr, la prise casque est toujours présente, avec la prise en charge des casques à haute impédance.Le connecteur MagSafe 3 va à nouveau permettre d'éviter les baptêmes de l'air aux MacBook Pro dont le propriétaire se prend les pieds dans le câble d'alimentation. Il s'agit comme son nom l'indique d'un connecteur magnétique, qui se déconnecte automatiquement en cas de tension trop forte sur le câble. Sur les modèles vendus depuis 2016, la recharge du Mac se faisait via le connecteur standard USB-C. C'est toujours possible avec le MacBook Pro de 2021 (sur n'importe quel port, à gauche ou à droite) mais le chargeur de ce dernier est bien livré avec un câble USB-C vers MagSafe, d'ailleurs en vente séparément à 55 € sur l'Apple Store . Le meilleur des deux mondes, donc.Le port HDMI est à la norme 2.0 et prend en charge un écran externe 4K à 60 i/s. La norme 2.1 aurait permis la prise en charge d'un écran 4K à 120 Hz ou 8K à 60 Hz, mais il y a sans doute une question d'optimisation des lignes PCIe avec la puce Apple M1 Pro et il faudra attendre une prochaine version pour profiter de cette évolution. Pour la prise en charge d'écrans plus musclés, il reste bien sûr les ports Thunderbolt 4, standard à 40 Gbit/s qui utilise le connecteur USB-C, qui peuvent prendre en charge deux (puce M1 Pro) ou trois (puce M1 Max) écrans externes 6K à 60 Hz. De quoi satisfaire les professionnels les plus exigeants.Le lecteur de cartes SD est à la norme SDXC, ce qui permet des capacités de stockage jusqu'à 2 To. Il s'agit des cartes SD au format classique, très usité sur les appareils photos numériques notamment. Pour les cartes miniSD ou microSD, un simple adaptateur suffira.Notez enfin qu'il n'y strictement aucune différence dans la connectique entre le MacBook Pro 14,2" et le MacBook Pro 16,2". Seuls les chargeurs — fournis — diffèrent : ils sont de 67 W ( 65 € ) ou de 96 W ( 85 € ) sur le modèle 14,2", et atteignent un record de 140 W ( 105 € ) sur le modèle 16,2".